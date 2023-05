Ucraina: Scholz, la Germania non parteciperà alla coalizione per i caccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania non parteciperà alla “coalizione internazionale” ideata da Regno Unito e Paesi Bassi per la fornitura di caccia F-16 all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. “La questione non è così attuale come viene posta”. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, al quarto vertice del Consiglio d'Europa a Reykjavik. Il capo del governo federale ha evidenziato che al suo Paese non è stato richiesto di trasferire caccia all'ex repubblica sovietica. Nel sostegno militare all'Ucraina, ha aggiunto l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd), la Germania si concentra sulla consegna di sistemi di difesa aerea, munizioni e mezzi corazzati, nonché sull'allestimento di “un sistema funzionante per la riparazione” di questi veicoli. Secondo Scholz, questo supporto è “molto rilevante" per le capacità di difesa del Paese aggredito dalla Russia, a cui la Germania si è già impegnata a fornire ulteriori aiuti militari. (Geb)