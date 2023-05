Diritti: ambasciatori di Messico e Germania presentano l’"Albero della Vita" nella Giornata contro l’omofobia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"I diritti delle persone LGBTQI+ sono diritti umani. La politica estera femminista tedesca mira a sostenere non solo le donne, ma tutti i gruppi svantaggiati o marginalizzati. Insieme al Messico e tanti altri Paesi della ERC ci impegniamo per la tolleranza, l'inclusione e la diversità", ha dichiarato l'ambasciatore Elbling. "Vogliamo un mondo in cui vi sia rispetto per tutti e tutte, in cui l'identità sessuale non definisce i diritti di ciascuno." L'ambasciatore García de Alba ha sottolineato: "'Tutti gli esseri viventi nascono liberi ed uguali in dignità e diritto', sono le parole iniziali della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. È dunque questa dignità e questi diritti che, in maniera convinta, auspichiamo celebrare in questa occasione e lo faremo confermando la nostra convinzione e forte impegno a pieno titolo. Lo faremo insieme congiuntamente con la società civile. La ERC è una realtà in cui i 42 Paesi che la compongono si impegnano a questo scopo, a favore delle persone LGBTQI+ e dei loro contesti. Rispetto, inclusione, lotta alle disuguaglianze e rifiuto della discriminazione sono principi ed obiettivi anche della politica estera messicana che, dal 2019, si è dichiarata femminista."