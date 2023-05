Diritti: ambasciatori di Messico e Germania presentano l’"Albero della Vita" nella Giornata contro l’omofobia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli eventi in programma in Italia: un dibattito presso la residenza dell’ambasciatore tedesco, Villa Almone, il 27 giugno. Discuteranno il presidente della Federazione tedesca di Lesbiche e Gay (Lsvd), Klaus Jetz, e la presidente di Fundación Arcoíris, Gloria Careaga, con Alessia Crocini, presidente famiglie arcobaleno – Associazione genitori omosessuali - evento moderato da Chiara Albanese, corrispondente di Bloomberg in Italia. Inoltre l’“Albero dei Diritti” sarà replicato in almeno due laboratori con bambini e ragazzi: si partirà dalla Scuola Germanica di Roma, con un primo progetto rivolto a bambini di dieci anni per poi continuare con un secondo albero presso una scuola italiana. I laboratori creativi avranno come obiettivo quello di trasmettere il valore del rispetto e del riconoscimento dei diritti di tutte le persone e l'importanza di costruire società aperte e inclusive. (segue) (Com)