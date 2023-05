Diritti: ambasciatori di Messico e Germania presentano l’"Albero della Vita" nella Giornata contro l’omofobia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Last but not least: le due ambasciate parteciperanno insieme con un carro al Roma Pride del prossimo 10 giugno. Con il motto “Amo come amo! Ich liebe wie ich liebe! Amo como amo!” si vuole lanciare un forte segnale di accettazione della diversità delle identità sessuali e di genere. Messico e Germania co-presiedono la Coalizione per la Parità dei Diritti (Equal Rights Coalition, Erc) per il periodo 2022-2024, insieme alle organizzazioni Fondazione “Arcoíris”, A.C. e alla Federazione Tedesca di Lesbiche e Gay (Lsvd). La Erc si dedica alla protezione e alla promozione dei diritti umani delle persone LGBTQI+ in tutto il mondo. La Erc è un’organizzazione intergovernativa di 42 Stati membri dedicata alla tutela dei diritti delle persone LGBTQI+. È stata fondata nel 2016 alla Global LGBTI Human Rights Conference a Montevideo, sotto la guida dei Paesi Bassi e l’Uruguay. (Com)