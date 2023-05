Speciale difesa: Egitto-India, incontro tra vertici militari su prospettive cooperazione congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore delle forze armate dell’Egitto, Osama Askar, ha incontrato il capo di Stato maggiore dell'Esercito dell'India, generale Manoj Pande, per trattare delle prospettive di cooperazione militare congiunta. Lo ha riferito il quotidiano egiziano "Al Ahram", aggiungendo che le parti hanno discusso anche dello scambio di esperienze tra le forze armate dei rispettivi Paesi. Durante l’incontro, Askar ha espresso “soddisfazione per le relazioni militari con l'India”. Da parte sua, Pande, in visita ufficiale al Cairo per diversi giorni, ha affermato la volontà del suo Paese di “migliorare le prospettive future di cooperazione militare con l’Egitto” e ha espresso il suo apprezzamento per “gli sforzi delle forze armate egiziane in tutti i campi”. I rapporti tra i due Paesi sono in crescita: in particolare, è importante ricordare che a gennaio scorso un contingente egiziano aveva sfilato alla parata di Nuova Delhi per la Festa della Repubblica, alla quale il presidente Abdel Fattah al Sisi era stato invitato come ospite straniero d’onore. (Cae)