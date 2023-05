Speciale difesa: Iraq, vice comandante operazioni congiunte delle forze federali a Sulaymaniyah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale di divisione Qais al Muhammadawi, vice comandante delle operazioni congiunte delle Forze armate federali dell’Iraq, si è recato ieri in visita ufficiale a Sulaymaniyah, nel Kurdistan iracheno, per accelerare i tempi dell’unificazione di tutti i reparti militari del Paese, incluse le unità dei combattenti curdi peshmerga, integrati nelle forze di sicurezza di Erbil. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, ricordando che si tratta di una direttiva proveniente dallo Stato maggiore di Baghdad, finalizzata a debellare i gruppi terroristici legati allo Stato islamico (Is). L’unificazione di tutte le unità militari include non solo attività congiunte, scambio continuo di informazioni e linee di comando unificate, ma anche la creazione di reparti misti. L’obiettivo, infatti, come ha dichiarato Al Muhammadawi, è uno, ossia rafforzare la sicurezza e la stabilità del Paese. Secondo l’agenzia di stampa irachena “Ina”, ieri le forze di sicurezza irachene e le Forze di mobilitazione popolare (coalizione di milizie paramilitari prevalentemente sciite, successivamente integrate in buona parte nelle forze di sicurezza irachene) hanno condotto una vasta operazione a nord di Baghdad, alla ricerca di miliziani dell’organizzazione terroristica dell’Is. Anche se il generale statunitense, Matthew McFarlane, comandante della Combined Task Force, ha detto di recente che gli attacchi dell’Is in Iraq sono diminuiti del 68 per cento dall’inizio del 2023, fonti della Difesa irachena riferiscono della presenza di 500 combattenti attivi dell’organizzazione terroristica nel Paese, nascosti in gran parte in aree deserte e montuose. (Irb)