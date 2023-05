Speciale difesa: Sudan, l’Egitto invia due aerei militari carichi di aiuti medici al popolo sudanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due aerei militari egiziani sono decollati dalla base aerea del Cairo Est verso l'aeroporto di Port Sudan, carichi di tonnellate di aiuti medici presentati in dono dai ministeri della Difesa, Salute e Popolazione egiziana "per contribuire ad alleviare gli oneri sui cittadini sudanesi". Lo hanno riferito i media egiziani, affermando che alcuni membri della missione diplomatica egiziana dovrebbero tornare per riprendere le loro funzioni presso il consolato d’Egitto a Port Sudan. (Cae)