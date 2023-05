Speciale difesa: India-Cina, confini, incontro tra generali nel Ladakh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alti ufficiali di India e Cina si sono incontrati ieri nel settore di Daulat Beg Oldi (Dbo), nel Ladakh, e hanno discusso della disputa lungo la Linea di controllo effettivo (Lac), la zona di confine contesa. Lo riferisce l’agenzia di stampa indiana “Asian News International” (“Ani”) sulla base di fonti della Difesa. Secondo le fonti si è trattato di un incontro di routine per la gestione delle frontiere, a livello di generali di divisione, e le parti si sono confrontate su come risolvere le questioni pendenti. L’incontro si è tenuto a meno di un mese dal 18mo ciclo di colloqui a livello di comandanti (il 23 aprile, sul lato cinese della frontiera Chushul-Moldo), che non ha fatto registrare passi avanti. La crisi nel settore occidentale della Lac è ormai entrata nel quarto anno e lo stallo al momento riguarda soprattutto il disimpegno militare di Demchok e delle pianure di Depsang. Circa 50 mila militari per parte sono schierati nel Ladakh orientale. (Inn)