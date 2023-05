Anziani: Rapani (Fd'I), ddl non è solo penale, aiuti concreti a chi è in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ddl anziani si propone di contrastare le truffe perpetrate nei confronti degli anziani, anche potendo procedere d'ufficio senza querela di parte. E' un provvedimento con il quale la maggioranza e il governo si propongono di intervenire non solo sul carattere penale dello stesso ma anche con misure per chi è in difficoltà, anche perché non vi è un criterio univoco per poter definire la fascia di età entro la quale far ricadere il concetto di anzianità. Penso ad esempio al potenziamento dell'assistenza domiciliare per chi è più fragile, considerato che in Italia vi sono 14 milioni di persone oltre i 60 anni che rappresentano il 23 per cento della popolazione, una persona su 4 è da considerarsi anziani e nel 2050 diventeranno una su tre. Vi sono 2,7 milioni di persone con difficoltà motorie ed è anche per loro che questo disegno di legge si propone di intervenire. Per questo il nostro voto sarà convintamente a favore". Lo ha dichiarato in Aula il senatore di Fratelli d'Italia, Ernesto Rapani. (Rin)