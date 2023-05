Moda: in Italia il 39mo congresso internazionale delle migliori sartorie del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 39mo congresso della Federazione mondiale dei sarti si svolgerà in Italia, a Biella, dal 31 luglio al 5 agosto prossimi. Lo ha annunciato Gaetano Aloisio, uno dei più affermati sarti da uomo italiani che è presidente dell'Accademia nazionale dei sartori, che ha sede a Roma, e vicepresidente della Federazione mondiale dei sarti. La “World Federation of Master Tailors” (Wfmt) è la più importante associazione mondiale che riunisce le migliori sartorie del globo: dagli Usa al Giappone. Biella è stata riconosciuta nel 2019 Città Creativa Unesco proprio per l’arte e l’artigianato tessile, ed è il distretto che produce ben 36 milioni di metri di tessuto laniero all’anno sui 70 milioni di metri prodotti da tutte le imprese italiane. Anche l'ultimo congresso della Wfmt si era tenuto in Italia, a Verona nel 2019, e questa è la prima volta che uno stesso Paese ospita - dopo lo stop imposto dalla pandemia di Covid - questa prestigiosa manifestazione che riunirà più di 250 sarti di 28 Paesi e si articolerà anche con sfilate e premi. Se la Federazione mondiale è nata a Bruxelles nel 1907, l'Accademia nazionale dei sartori è la più antica associazione al mondo del settore, nata alla metà del 1500. Gaetano Aloisio, che adesso presiede l'Accademia, ha cominciato giovanissimo la sua carriera e ha vinto il premio delle "forbici d'oro" quando aveva soltanto 22 anni. Da allora, un lungo elenco di successi. Oggi tra i suoi clienti ci sono, presidenti, regnanti, imprenditori. E, attraverso l'Accademia, s'impegna per trasmettere ai giovani le conoscenze e la passione per un lavoro che è una delle eccellenze italiane. (Com)