Ucraina: ufficio Zelensky, presidente sudafricano Ramaphosa vuole visitare Kiev

- Il presidente della Sudafrica, Cyril Ramaphosa, vuole visitare l'Ucraina come parte di una missione di diversi Paesi africani. Lo ha confermato in un'intervista all'agenzia di stampa "Rbk Ucraina" il portavoce presidenziale ucraino, Serhiy Nikiforov. "Durante una conversazione telefonica svoltasi il 13 maggio, il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha informato (il presidente ucraino) Volodymyr Zelensky dell'intenzione di venire in Ucraina come parte di una missione di diversi Paesi africani", ha detto Nikiforov, aggiungendo che Zelensky ha accolto questa iniziativa con favore. "Volodymyr Zelensky è pronto a ricevere ospiti in Ucraina, ascoltare le loro proposte, parlare della 'formula di pace' ucraina e invitare a partecipare alla sua attuazione", ha detto Nikiforov. (Kiu)