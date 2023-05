Ue: Commissione europea presenta nuove proposte di riforma del mercato doganale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, le imprese dovranno interagire con un unico portale per la presentazione delle loro informazioni doganali e dovranno presentare i dati una sola volta per più spedizioni. Le dogane disporranno di tutte le informazioni in tempo reale su quali merci stanno arrivando e quando, e svilupperanno una visione d'insieme del commercio e delle catene di approvvigionamento in corso. Le dogane e le autorità potranno inoltre intervenire su qualsiasi spedizione, in base alla loro analisi del rischio e in qualsiasi momento. Secondo le proposte, il Data hub sarà aperto alle spedizioni di e-commerce nel 2028 (su base volontaria), seguito da tutte le altre imprese nel 2032, con conseguenti benefici immediati, semplificazioni e risparmi. Nelle intenzioni della Commissione Ue, il nuovo sistema proposto consentirà alle autorità doganali di avere una visione d'insieme delle catene di approvvigionamento e dei processi produttivi delle merci che entrano in Europa, in modo che tutti gli Stati membri abbiano accesso a dati in tempo reale e possano mettere in comune le informazioni per rispondere in modo più rapido, coerente ed efficace ai rischi legati al passaggio delle merci. (Beb)