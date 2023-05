Roma: rapina 2 persone in pochi giorni tra Guidonia Montecelio e San Cesareo, arrestato 33enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della tenenza di Guidonia Montecelio hanno dato esecuzione lo scorso sabato a un’ordinanza che dispone l’applicazione della custodia cautelare agli arresti domiciliari a carico di un 33enne italiano, giostraio già noto alle forze dell’ordine, poiché sospettato di aver compiuto due rapine tra Guidonia e San Cesareo, in provincia di Roma, lo scorso settembre 2022, ai danni rispettivamente di un cittadino straniero e di una donna italiana. I carabinieri della tenenza di Guidonia e quelli della Stazione di San Cesareo hanno messo in atto un immediato sforzo investigativo e, unendo le risultanze delle rispettive indagini, hanno accertato l’utilizzo in entrambi i casi della stessa autovettura. L’attenta analisi delle immagini della videosorveglianza nei comuni e le testimonianze raccolte hanno poi ristretto il cerchio attorno al 33enne che, sabato scorso, è stato arrestato dai militari di Guidonia e sottoposto in regime degli arresti domiciliari in attesa di giudizio. (Rer)