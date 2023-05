Lavoro: sindacato Azione scuola, stabilizzare precari del sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato Azione scuola “rivolge un appello al governo e al ministro dell'Istruzione per stabilizzare i precari della scuola a partire dal prossimo anno scolastico”. Lo ha dichiarato il segretario nazionale del sindacato Azione scuola, Lorenzo Bifulco. “Chiediamo un contratto a tempo indeterminato per tantissimi professionisti della scuola che da anni profondono particolari sacrifici anche lasciando affetti e famiglie per garantire l'insegnamento in alcune regioni del Paese”, ha proseguito. “La scuola pubblica, in quanto istituzione – ha sottolineato –, non può mortificare i lavoratori del proprio comparto tenendoli appesi per anni alle supplenze o alle nomine sui posti vacanti. Riteniamo necessario verificare, provincia per provincia, il fabbisogno e programmare un piano triennale di assunzioni a partire dai docenti del sostegno. Non si può certamente immaginare di continuare a mandare in classe docenti senza titolo di specializzazione per fare lezione ai portatori di disturbi dell'apprendimento”. “Ci attendiamo che un capitolo a tinte fosche della scuola italiana si possa concludere presto, dando finalmente dignità e futuro a tanti docenti che da tanti anni hanno profuso sacrifici", ha concluso. (Rin)