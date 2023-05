Roma: De Santis (CR), istituire corridoi mobilità Ncc per tutela utenti fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri l'Assemblea capitolina "ha approvato un emendamento a mia firma che interviene sulle disposizioni contenute nel regolamento comunale relativo al trasporto pubblico non di linea e con cui vengono istituiti corridoi di mobilità che permettono di facilitare le operazioni di carico e scarico passeggeri anche per gli Ncc presso le aree destinate a ospitare i grandi eventi". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della lista Civica Raggi, Antonio De Santis. "Le nuove disposizioni da me richieste si prefiggono un duplice obiettivo: garantire agli Ncc un miglior esercizio delle proprie attività di servizio e supportare la mobilità di cittadini che hanno particolari difficoltà nell'utilizzo dei mezzi pubblici - spiega -. Parliamo di anziani, persone con disabilità, gestanti e tutte quelle categorie di utenti più fragili il cui diritto alla mobilità deve essere tutelato in maniera adeguata. Un aspetto, ovviamente, che non può in alcun modo essere trascurato e al quale il mio emendamento ha riservato la massima attenzione nell'ottica di una mobilità sempre più democratica e a misura di cittadino".(Com)