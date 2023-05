Colombia: Partito dell’Unione per la gente lascia la coalizione di governo e si dichiara indipendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il Partito Conservatore anche il Partito dell’Unione per la gente, guidato dall’ex presidente Juan Manuel Santos, ha abbandonato la coalizione di governo del presidente della Colombia Gustavo Petro dichiarandosi indipendente. “L’indipendenza di opinioni è la base della democrazia e questo è il momento in cui l’indipendenza deve prevalere per il bene della Colombia”, recita un comunicato diffuso dal partito. “I nostro parlamentari sosterranno le proposte che impattano positivamente sui cittadini colombiani e si opporranno a quelle che secondo noi impattano negativamente”. A inizio maggio anche il Partito Conservatore si è dichiarato indipendente rispetto al governo nazionale, rompendo di fatto l’alleanza stretta con il presidente Gustavo Petro al momento del suo insediamento. Nel comunicato in cui il partito riferisce della decisione si parla del disaccordo con il governo su “riforme che, per quanto necessarie, non possono costituire un indebolimento del nostro sistema”. (segue) (Mec)