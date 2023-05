Colombia: Partito dell’Unione per la gente lascia la coalizione di governo e si dichiara indipendente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 26 aprile il presidente Petro ha annunciato un maxi rimpasto di governo per superare l'opposizione alle riforme sociali espressa da alcuni esponenti della coalizione. Una delle teste a cadere è stata quella del ministro delle Finanze. Petro ha accettato le dimissioni del ministro José Antonio Ocampo, il quale viene sostituito da Ricardo Bonilla Gonzalez, già responsabile delle Finanze di Bogotà al tempo in cui Petro ricopriva l’incarico di sindaco della capitale. Si sono dimessi anche i ministri della Comunicazione, Sandra Urrutia, della Salute, Carolina Corcho, dell’Agricoltura, Cecilia Lopez, dell’Interno, Alfonso Prada, dei Trasporti, Guillermo Reyes e della Scienza, Artura Luna. "Si costituisce un nuovo gabinetto che aiuterà a consolidare il programma di governo", ha dichiarato Petro in un comunicato. (segue) (Mec)