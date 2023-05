Colombia: Partito dell’Unione per la gente lascia la coalizione di governo e si dichiara indipendente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il maxi rimpasto segue quello annunciato a metà marzo, quando Petro aveva formalizzato le dimissioni dei ministri dell’Istruzione, Alejandro Gaviria, dello Sport, Maria Isabel Urrutia, e della Cultura, Patricia Ariza, sulla scia delle divergenze interne nate dalle riforme sociali presentate al parlamento, prima tra tutte quella sanitaria. “Questo governo del cambiamento non rinuncerà alle riforme per migliorare la salute, le pensioni e le condizioni di lavoro per tutti i colombiani”, annunciava il presidente annunciando la decisione. “Siamo in un momento decisivo per le nostre riforme e abbiamo bisogno di più coesione e determinazione”. In particolare Gaviria, già ministro della Salute durante il governo di Juan Manuel Santos, era stato particolarmente critico nei confronti della riforma della Sanità. Il suo incarico verrà ora assunto dalla viceministra della Salute, Aurora Vergara. Critiche nei confronti della riforma erano state espresse anche dal ministero delle Finanze, secondo cui il progetto originario presentato al parlamento potrebbe raddoppiare le spese destinate alla salute. (segue) (Mec)