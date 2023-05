Colombia: Partito dell’Unione per la gente lascia la coalizione di governo e si dichiara indipendente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La novità principale del progetto di legge presentato da Petro al parlamento consiste nel trasferimento della gestione delle risorse pubbliche dai privati all'Amministratore delle risorse del sistema generale di previdenza sociale in sanità (Adres), che erogherà direttamente i pagamenti. “Il denaro pubblico sarà gestito dal pubblico”, aveva detto Petro presentando la riforma. Nell'agenda di riforme del governo c'è anche quella del mercato del lavoro e delle pensioni. Quella del lavoro prevede tra le altre cose che i turni serali inizino a partire dalle 18 e che i sabati e le domeniche vengano pagati di più. “Il capitalismo non cresce sulla base del lavoro degli schiavi. La produttività non nasce dall'allungamento della giornata lavorativa, non nasce dall'intensificarsi del lavoro delle persone, nasce dal legame tra conoscenza e produzione”, ha detto il primo presidente di sinistra della Colombia. Quanto alla riforma delle pensioni Petro si è espresso contro i fondi privati, assicurando che la sua riforma cercherà di fornire un'indennità dignitosa agli anziani che non hanno potuto accedere a questo beneficio. Il 14 febbraio migliaia di sostenitori del presidente Petro sono scesi in strada in sostegno alle riforme. Il giorno dopo si sono tenute le manifestazioni di chi si dichiara contrario. (Mec)