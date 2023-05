Ue: elezioni europee dal 6 al 9 giugno 2024, Italia soddisfatta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prossime elezioni europee si terranno nel periodo compreso fra il 6 e il 9 giugno 2024. È quanto deciso nella riunione degli ambasciatori europei di questa mattina. A quanto si apprende da fonti diplomatiche, a seguito del passaggio fra gli ambasciatori Ue, la decisione degli Stati membri sarà finalizzata al prossimo Consiglio utile, probabilmente già il 22-23 maggio prossimo, come punto senza discussione. A quanto si apprende da fonti, da parte italiana viene espressa soddisfazione per la finalizzazione dell'importante passaggio istituzionale e per la soluzione individuata. "Nel corso delle discussioni per trovare un accordo, da parte italiana è stato mantenuto un approccio flessibile e costruttivo, comunque nel perimetro delle esigenze nazionali, attento in particolare alle sensibilità del Parlamento europeo", aggiungono le fonti. Le procedure di determinazione della data elettorale europea sono fissate nell'Atto elettorale del 1976, che prevede che le elezioni del Parlamento europeo si tengano in uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedì e la domenica successiva. L'Atto elettorale prevede che le date di default corrispondano a quelle delle prime elezioni del Parlamento europeo (7-10 giugno 1979), che per il 2024 si tradurrebbe nel 6-9 giugno. Ove risulti impossibile tenere le elezioni nella data stabilita, il Consiglio può stabilire un periodo alternativo, all'unanimità e consultato il Parlamento europeo. Per le elezioni del 2024, a quanto si apprende, l'eurocamera aveva richiesto di anticipare le elezioni al 23-26 maggio, ma non è stato possibile trovare un accordo unanime sulla proposta del Parlamento, né su possibili date alternative a quella naturale del 6-9 giugno, come richiesto da due Stati membri. (Beb)