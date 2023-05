Roma: Della Casa (M5s), necessario tutelare diritto alla casa nel rispetto di legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Tutelare il diritto alla casa "è una priorità ma non possiamo nascondere che dietro le occupazioni spesso osserviamo fenomeni di racket e di abusi" per questo "è necessario tenere alta la bandiera della legalità e garantire un alloggio a chi ne ha bisogno e aspetta l'assegnazione per anni da regolare graduatoria". Lo dichiara in una nota Roberta Della Casa, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Regione Lazio. "La direttiva del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che permette di ottenere la residenza e di partecipare alla procedura per l'assegnazione degli alloggi popolari a occupanti abusivi, è in forte contrasto con la legge regionale. Per questo motivo abbiamo presentato una mozione volta a ripristinare la correttezza gerarchica delle fonti - spiega -. La direttiva in questione e le chat dell'assessore al Patrimonio di Roma, Tobia Zevi con il leader degli abusivi, sviliscono il ruolo di una sana e legittima amministrazione e calpestano i diritti di centinaia di famiglie. Ci auguriamo - aggiunge - che nelle linee di indirizzo che verranno presentate stamattina siano previste misure necessarie a tutelare i più fragili, comprese quelle famiglie che occupano davvero per stato di bisogno, perché il sindaco ha tutti gli strumenti per intervenire".(Com)