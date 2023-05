Maltempo: Meloni, governo al fianco popolazioni colpite, pronti a Cdm per misure d’emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue costantemente l'evoluzione dell'emergenza meteo che ha colpito in particolare l'Emilia-Romagna e da Anchorage, in Alaska, dove si trovava per uno scalo tecnico durante il viaggio che la porterà al G7 di Hiroshima in Giappone, ha partecipato in videoconferenza a un punto del Comitato operativo della Protezione civile, con il ministro Nello Musumeci, il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, che ha aggiornato Meloni sulla situazione meteo e sulle criticità che permangono sul territorio. Lo riferisce palazzo Chigi in una nota, spiegando che, nel corso del collegamento, il presidente Meloni ha dato la disponibilità immediata a convocare un Consiglio dei ministri per approvare, ove fosse necessario, ulteriori misure d’emergenza: “Il governo c’è, al fianco delle popolazioni colpite e delle istituzioni sul territorio”, ha sottolineato Meloni. (Rin)