Libano: ambasciata d’Italia a Beirut ospita la mostra “Rotating Art” con 47 artisti emergenti

- L’ambasciata d’Italia in Libano ha ospitato la mostra “Rotating Art”, organizzata in collaborazione con Banque Bemo, in partnership con “Gabriel Rizkallah Art Consultancy” e “Commercial Insurance”. L’esposizione ha visto la partecipazione di 47 artisti emergenti che hanno presentato diversi stili artistici. Lo riferisce la Farnesina in una nota. L’inaugurazione ha richiamato un numeroso pubblico di artisti, proprietari di gallerie d’arte, collezionisti privati e professionisti. Con questa iniziativa, Banque Bemo ha voluto creare un’oasi di speranza e bellezza nel bel mezzo dell’attuale crisi economica, per rendere il Libano all’avanguardia nel campo dell’arte e della creatività. Nell’ambito della mostra l’ambasciata ha organizzato la presentazione del nuovo libro di Lorenzo Trombetta: “Negoziazione e potere in Medioriente. Alle radici dei conflitti in Siria e dintorni”. All’evento ha preso parte, oltre all’autore, l’ambasciatrice d’Italia in Libano Nicoletta Bombardiere. Il dibattito è stato moderato da Riccardo Paredi. Il libro invita a considerare la questione siriana come un laboratorio per comprendere l’intera area mediterranea alle prese con sfide che caratterizzeranno le dinamiche politiche, sociali, culturali dei prossimi decenni. Un pubblico mirato ha preso parte al confronto sulla complessità dei sistemi socio-politici della regione.(Com)