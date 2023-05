Cina: immobiliare, prezzi nuove abitazioni frenano ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi delle nuove abitazioni in Cina sono aumentati dello 0,4 per cento su base mensile ad aprile, frenando rispetto alla crescita dello 0,5 per cento registrata a marzo. Lo indica l'Ufficio nazionale di statistica (Nbs), precisando che il dato segna tuttavia il quarto incremento consecutivo dei prezzi su base mensile. Su base annua, i prezzi delle case sono diminuiti dello 0,2 per cento, segnando il 12mo calo consecutivo. Nello stesso periodo, i prestiti a medio e lungo termine concessi alle famiglie sono diminuiti di 115,6 miliardi di yuan (16,72 miliardi di dollari). (Cip)