Francia: sanzione da 380 mila euro a sito Doctissimo per mancanze in gestione dati utenti

- In Francia la Commissione nazionale dell'informatica e delle libertà (Cnil) ha inflitto una sanzione da 380 mila euro al sito Internet Doctissimo, specializzato su temi riguardanti la salute, per mancanze riscontrate nella gestione dei dati personali degli utenti. Lo riferiscono i media francesi, ricordando che il sito è del gruppo Reworld Media. La sanzione ammonta a 280 mila euro per la mancata protezione dei dati, ai quali si aggiungono 100 mila euro per le infrazioni relative ai cookie. (Frp)