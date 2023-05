Regno Unito: parlamentari chiedono di regolamentare criptovalute come gioco d'azzardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di parlamentari interpartitici ha invitato il governo del Regno Unito ad abbandonare i piani per regolamentare le criptovalute come servizio finanziario, esortando a trattarle invece come gioco d'azzardo. Il comitato ristretto del Tesoro ha affermato in un rapporto che i piani rischiano di dare l'impressione che le criptovalute siano "più sicure di quanto non siano effettivamente". "Gli eventi del 2022 hanno evidenziato i rischi posti ai consumatori dall'industria delle criptovalute", ha affermato il presidente del comitato, Harriett Baldwin, ricordando che i detentori di criptovalute con sede nel Regno Unito hanno perso centinaia di milioni a causa di frodi e scandali. "Senza valore intrinseco, con l'enorme volatilità dei prezzi ma nessun bene sociale distinguibile, il commercio al consumo di criptovalute come il bitcoin assomiglia più al gioco d'azzardo che a un servizio finanziario, pertanto dovrebbe essere regolamentato come tale", ha aggiunto Baldwin. (Rel)