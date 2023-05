Ucraina: Shmyhal, "storica" la decisione di preparare registro di danni causati da aggressione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del Consiglio d'Europa di introdurre un registro internazionale dei danni causati dall'aggressione russa in Ucraina è stata una decisione "storica". Lo ha affermato il premier ucraino, Denys Shmyhal, parlando al vertice di governo del Consiglio d'Europa a Reykjavik, in Islanda. "Dopo questa decisione, dobbiamo preparare il necessario quadro giuridico per sequestrare i beni russi e introdurre un fondo di risarcimenti", ha osservato il primo ministro, ribadendo la necessità di preparare anche il tribunale contro i crimini commessi dalla Russia. "Ci aspettiamo che il Consiglio d'Europa continui ad assumere una posizione forte sulla questione dell'aggressione russa contro l'Ucraina", ha aggiunto Shmyhal.(Kiu)