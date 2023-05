Sudan: vescovo di Khartum, Forze di supporto rapido hanno trasformato chiesa in caserma militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di supporto rapido (Rsf) hanno preso d'assalto la chiesa di Amarat, a Khartum, adibendola a una caserma militare. Lo ha denunciato Revd Ezekiel Kondo, vescovo di Khartum. "Il cancello principale è stato sfondato così come le le porte degli uffici e della sala conferenze e le Rsf hanno rubato il veicolo diocesano dall'ufficio diocesano di Omdurman dopo aver minacciato la guardia con una pistola puntata", si legge in una dichiarazione vista da "Agenzia Nova". La leadership della Chiesa cattolica e la Conferenza episcopale cristiana condannano l'azione e la descrivono l'atto come "irrispettoso". "Chiediamo l'immediata uscita e il ritiro di queste forze dal complesso della cattedrale e che tale atto non si ripeta in nessun luogo di culto", ha affermato in un comunicato l'arcivescovo di Khartum, Ezekiel Kondo. In precedenza le Rsf erano state accusate anche di aver attaccato la chiesa di Masalma a Omdurman. le milizie paramilitari, da parte loro, hanno respinto le accuse attribuendo la responsabilità dell'attacco alle "forze ombra" - con cui descrivono i componenti islamisti dell'esercito vicino all'ex presidente Omar al Bshir - con indosso uniformi delle Rsf. (Res)