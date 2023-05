Sardegna: Coldiretti Oristano, iniziativa di sensibilizzazione sul rischio estinzione delle api

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cambiamenti climatici e l’inquinamento stanno costituendo la causa principale del declino degli insetti impollinatori, in particolare la minaccia più grande sta colpendo le api, domestiche e selvatiche, responsabili di circa il 70 per cento dell’impollinazione di tutte le specie vegetali del pianeta e del 35 per cento della produzione globale di cibo. Un problema, quello della diminuzione del numero di questi insetti che mette a rischio, oltre alla loro specie, anche l’equilibrio dell’ecosistema e della sopravvivenza di molte piante che potrebbero avere la stessa sorte: l'estinzione. Un allarme, quello della diffusione del problema che colpisce le api, già sollevato a più riprese da Coldiretti che prosegue nella sua campagna di sensibilizzazione. E proprio per continuare quest’opera di diffusione di buone pratiche a difesa della vita delle api, Campagna Amica Oristano, in occasione della Giornata Internazionale delle Api, organizza per sabato 20 maggio, all’interno del mercato coperto di via degli Artigiani, una iniziativa di sensibilizzazione per contrastare la diffusione costante di questo problema che colpisce questi importanti insetti impollinatori. (segue) (Rsc)