Sardegna: Coldiretti Oristano, iniziativa di sensibilizzazione sul rischio estinzione delle api (2)

- "Le api sono oggetto di una grave minaccia e con loro anche il ruolo che hanno come strumento di garanzia per il futuro dell’umanità - sottolinea il presidente di Coldiretti Oristano, Giovanni Murru - la loro operosità oltre che strumento di garanzia e tutela del lavoro, attività e salute dei cittadini può essere accostata alle istituzioni che tutelano e garantiscono il rispetto dell’ordine pubblico, quello ambientale, la salute dei cittadini in momenti di particolare criticità - continua Murru - per questo, all’appuntamento di Campagna Amica abbiamo voluto coinvolgere le forze di Polizia, i Carabinieri, la Forestale, i Vigili del fuoco che rappresentano un punto di riferimento per la comunità e, come le api, costituiscono uno strumento di garanzia e operosità nell’ecosistema umano”. A confermare la sua presenza è stato già il Questore di Oristano, Giuseppe Giardina. A lui e a tutte le autorità che rappresentano le istituzioni presenti verrà fatto omaggio, da parte di un giovane apicoltore, di un vasetto di miele, prezioso frutto del lavoro. (segue) (Rsc)