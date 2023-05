Sardegna: Coldiretti Oristano, iniziativa di sensibilizzazione sul rischio estinzione delle api (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come aveva sottolineato Coldiretti nell’ultima analisi condotta in occasione di Apimell, la più importante Mostra Mercato Internazionale specializzata nel settore apicoltura, su dati Osservatorio nazionale miele, l’Italia ha dovuto dire addio a quasi 1 vasetto di miele su 4 (23%) rispetto a poco più di un decennio fa con una raccolta che nell’ultimo anno, a livello nazionale, è stata di circa 23 milioni di chili condizionata da siccità ed eventi estremi che hanno causato oltre 6 miliardi di euro di danni all’agricoltura italiana. “I cambiamenti climatici rappresentano uno dei problemi più gravi per la sopravvivenza delle api - sottolinea Emanuele Spanò, direttore di Coldiretti Oristano - il 2022 è stato l’anno più caldo mai registrato prima con temperature medie superiori di quasi un grado con precipitazioni crollate del 30 per cento rispetto alla media rilevata tra il 1991 e il 2020 (elaborazioni Coldiretti su banca dati Isac Cnr) e questo trend - conclude Spanò - si sta confermando anche nei primi mesi di quest’anno. Ecco perchè è necessario continuare a tenere molto alta l’attenzione e porre i giusti rimedi”. (Rsc)