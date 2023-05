Taiwan: Guterres, Onu farà tutto il possibile per placare le tensioni nello Stretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite faranno tutto il possibile per placare le tensioni nello Stretto di Taiwan. Lo ha dichiarato il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, nel corso di una intervista concessa al quotidiano "Nikkei" e ad altri media giapponesi a New York, prima del vertice del G7 in programma a Hiroshima dal 19 al 21 maggio. L'Onu - ha ricordato Guterres - è vincolato a risoluzioni che riconoscono la politica della "Cina unica", ma intende nondimeno contribuire a scongiurare una escalation militare attraverso "mezzi diplomatici e altri strumenti, coinvolgendo tutte le parti interessate". "Ogni tipo di rischio di confronto sarebbe ovviamente dannoso per la regione", ha ammonito il segretario generale, che ha anche menzionato la crisi in Ucraina, definendola "una situazione drammatica", ma si è detto ottimista in merito al rinnovo dell'Iniziativa del Mar Nero, che consente l'esportazione del frumento ucraino. Guterres ha espresso il proprio sostegno agli sforzi del Giappone per porre il disarmo nucleare tra i temi principali nell'agenda del G7, e ha anche commentato il dibattito internazionale in merito allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, esprimendo preoccupazione "per la possibilità di uno sviluppo incontrollato (...) e più di ogni altra cosa, dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale come arma". (Git)