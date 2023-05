Regno Unito: leader laborista Starmer auspica rinegoziazione dell'accordo sulla Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader laburista, Keir Starmer, ha detto di auspicare la rinegoziazione dell'attuale accordo sulla Brexit, e ha sottolineato all'emittente televisiva "Sky News" che il Regno Unito ha bisogno di qualcosa di "migliore". "L'accordo sulla Brexit che abbiamo concluso sta funzionando bene? No, niente affatto. Dobbiamo migliorare su questo", ha dichiarato Starmer, aggiungendo che un governo sotto la sua guida rinegozierebbe con l'Ue. Tuttavia, quando gli è stato chiesto se avrebbe cercato di rientrare nel mercato unico, Starmer ha risposto: "No, non credo che dovremmo rientrare né nell'Ue in generale né nel mercato unico, ma penso che dovremmo rompere le barriere che ci separano". (Rel)