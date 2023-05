Ue: Gentiloni, riforma doganale più importante dal 1968

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma doganale presentata oggi dalla Commissione europea è la riforma "più ambiziosa e completa dalla creazione dell'unione doganale nel 1968". A dirlo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso della presentazione della conferenza stampa di presentazione della proposta della riforma sull'unione doganale a Bruxelles. "La nostra unione doganale facilita gli scambi commerciali con il resto del mondo per un valore di 4,3 trilioni di euro nel 2021, il 14 per cento del commercio globale, e quasi 83 mila funzionari doganali sono in prima linea per garantire la sicurezza dei cittadini dell'Ue e proteggere le entrate finanziarie dell'Unione", ha detto. "Siamo tutti consapevoli dell'impatto che le recenti sfide internazionali in materia di sicurezza e di salute pubblica hanno avuto sul commercio mondiale, sulle nostre economie e sulla nostra vita quotidiana. Nel corso di queste crisi, le dogane sono state in prima linea per garantire che merci sicure, protette e a volte salvavita arrivassero a destinazione", ha aggiunto. Inoltre, "hanno anche svolto un ruolo fondamentale nell'applicazione delle nostre sanzioni contro la Russia, sostenendo il nostro incrollabile sostegno all'Ucraina e la lotta contro le elusioni delle sanzioni", ha concluso. (Beb)