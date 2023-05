Giustizia: Scalfarotto (Az-Iv), ci asteniamo, su arresto in flagranza ddl non sta in piedi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diamo una valutazione positiva sugli articoli 1 e 2, e una valutazione molto negativa sull'articolo 3. La decisione più giusta, quindi, è quella di astenerci". Lo ha annunciato il senatore del gruppo Azione-Italia viva Ivan Scalfarotto, parlando in Aula al Senato durante le dichiarazioni di voto al disegno di legge in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza. "Giusto che, per reati che hanno a che fare con il terrorismo e con la mafia, resti la procedibilità d'ufficio. Dove invece nascono i problemi seri, è sull'arresto in flagranza - ha spiegato il senatore, componente della commissione Giustizia -. Questo disegno di legge ci dice che, in presenza di un reato perseguibile a querela della persona offesa, se c'è l'arresto in flagranza e la persona offesa non è immediatamente rintracciabile, scatta la privazione della libertà personale per il responsabile che, in assenza di una condizione di procedibilità, perde la propria libertà fino a 48 ore. E qui viene alla luce l'idiosincrasia di questo governo con il concetto della libertà personale. Se non c'è la procedibilità, è ovvio che non ci possa essere la privazione della libertà, è una cosa che non è eticamente, giuridicamente e logicamente possibile. Questa norma - ha concluso Scalfarotto - non si regge in piedi, ed è preoccupante perché esprime una cultura del diritto e della libertà personale non degne di paese civile". (Rin)