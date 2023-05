Pa: Zangrillo, digitalizzazione e innovazione driver chiave per sviluppo paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La digitalizzazione e l’innovazione credo rappresentino i driver chiave per lo sviluppo del nostro sistema paese. Lo ha affermato il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo in un videomessaggio inviato in occasione della presentazione del premio 'Piemonte Innovazione e sviluppo 2023'. "Tramite l’utilizzo delle moderne tecnologie possiamo semplificare i servizi offerti ai cittadini - ha continuato Zangrillo -. La digitalizzazione inoltre, ridisegna i modelli di organizzazione del lavoro in maniera innovativa. E' una lezione che abbiamo appreso durante l’era pandemica, nella sua tragicità ha impresso un’accelerazione al processo di innovazione che non è più rinviabile. (segue) (Rpi)