Pa: Zangrillo, digitalizzazione e innovazione driver chiave per sviluppo paese (2)

- Per un’Italia sempre più moderna, competitiva e sempre più al servizio dei cittadini lo sviluppo delle competenze digitali risulta un valore essenziale. Per questo l'iniziativa presentata oggi è encomiabile perché riconosce il valore di progetti che sono improntati a rendere efficaci ed efficienti i servizi pubblici utili per i cittadini e le imprese. E' un’iniziativa che promuove il benessere e lo sviluppo di una comunità. Sono progetti in linea non solo con il Next generation Eu, ma sanno anche interpretare quelle aspettative di cambiamento e progresso per cogliere le opportunità e vincere le sfide dell’era digitale in corso", ha concluso Zangrillo. (Rpi)