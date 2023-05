Imprese: Univendita (Confcommercio), orgogliosi per ingresso griffe Valentino in vendita diretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accogliamo con soddisfazione la scelta di una prestigiosa griffe globale come Valentino di includere la vendita diretta nel proprio modello di distribuzione; è motivo di grande orgoglio per noi. Si tratta del riconoscimento circa la vitalità di un settore che peraltro offre, nel rapporto diretto tra venditore e cliente, quell’esperienza di acquisto piena e coinvolgente cui un marchio come Valentino tiene da sempre". Lo dice Ciro Sinatra, presidente di Univendita, la maggiore associazione del comparto della vendita diretta a domicilio, aderente a Confcommercio. "Anche nel caso della maison italiana vediamo come il digitale sia pienamente al servizio della relazione tra chi propone un prodotto e che è interessato ad acquistarlo - aggiunge Sinatra -. Andare a casa delle persone significa ascoltare le loro esigenze, i loro desideri e consente all’azienda di esaudire ogni richiesta, proponendo un’esperienza di shopping 'tailor-made' e dal carattere esclusivo. D’altronde, i dati di un comparto che fattura quasi 4 miliardi e occupa circa 550 mila persone - conclude il presidente Univendita - raccontano di un sistema che attraverso la valorizzazione delle persone consente di proporre al meglio sul mercato brand e prodotti". (Com)