Sociale: nasce “Das per Te”, la soluzione che accompagna ogni famiglia nella tutela della vita quotidiana (2)

- Das per Te è declinabile in due tipologie di copertura tra cui è possibile scegliere in base alle proprie esigenze. La prima opzione è la Tutela legale per Tempo libero & Mobilità e copre questioni legali che riguardano attività sportiva, viaggi, vacanze e la mobilità, compreso l’utilizzo di natanti e imbarcazioni da diporto e garanzie specifiche per veicoli elettrici e droni. Tra i punti di forza di questa soluzione, in caso di procedimento per omicidio stradale o lesioni personali stradali, si ha a disposizione un massimale fino a 300mila euro per sinistro e la copertura per le spese della tutela della reputazione. La seconda opzione è la Tutela legale per Vita privata & Lavoro ed è la forma di garanzia che protegge la famiglia nell’ambito della vita privata e professionale. Peculiarità di questa soluzione è la possibilità di estendere questa copertura a uno o più famigliari con più di 80 anni, di cui ci si prende cura anche se collocati al di fuori del proprio nucleo famigliare. Inoltre, la quota di premio relativa a questa estensione di garanzia verrà devoluta in beneficienza alla Cooperativa veronese Sol.Co per l’avvio di progetti solidali che mirano all’inclusione sociale di anziani fragili e privi di legami parentali. Il cliente contribuirà dunque a rendere sostenibili le attività di Sol.co a supporto di persone in difficoltà nel gestire le incombenze di ogni giorno, come spesa e commissioni in farmacia, fino all’organizzazione di attività ricreative a loro dedicate come la pet therapy. Tra i servizi aggiuntivi c’è l’Assistenza Digitale, che permette di disporre di un servizio per risolvere problemi a dispositivi digitali o avere supporto psicologico in caso di cyber stalking e cyber bullismo, e l’Assistenza Care Manager, che garantisce assistenza domiciliare integrata di 7 giorni al soggetto fragile in caso di indisponibilità del caregiver assicurato. Completano l’offerta: TrueScreen, soluzione mobile e web che certifica foto, video e documenti con valore legale garantendo autenticità ai contenuti acquisiti, Parenting, servizio che supporta i genitori nella gestione congiunta della vita dei figli minori, e ConsulDAS, consulenza legale telefonica per avere supporto immediato da parte di un avvocato esperto in caso di dubbi di natura legale. (Com)