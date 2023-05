India: stampa, Rahul Gandhi potrebbe recarsi negli Stati Uniti all’inizio di giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rahul Gandhi, figura di spicco del Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione in India, potrebbe recarsi negli Stati Uniti nella prima settimana di giugno. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Press Trust of India” (“Pti”) sulla base di fonti dell’Indian Overseas Congress (Ioc), l’organizzazione del partito che opera all’estero. Il leader politico dovrebbe parlare a una platea di connazionali il 4 giugno a New York e recarsi anche a Washington e Los Angeles. Potrebbe anche incontrare gruppi di studenti. L’ultimo viaggio all’estero di Gandhi, a marzo nel Regno Unito, ha suscitato aspre polemiche: l’esponente del Congresso è stato duramente attaccato dal Partito del popolo indiano (Bjp) del primo ministro Narendra Modi per alcune dichiarazioni critiche sullo stato della democrazia in India. (segue) (Inn)