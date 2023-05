India: stampa, Rahul Gandhi potrebbe recarsi negli Stati Uniti all’inizio di giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gandhi è attualmente in libertà su cauzione perché il 23 marzo è stato condannato a due anni di carcere per diffamazione da un tribunale di primo grado (Chief Judicial Magistrate’s Court) di Surat, nel Gujarat. La condanna gli è stata inflitta per una frase pronunciata durante la campagna elettorale del 2019 – “Nirav Modi, Lalit Modi, Narendra Modi. Come mai tutti i ladri hanno Modi come cognome?” – in cui ha accostato il nome del premier a quelli di due imprenditori coinvolti in inchieste giudiziarie. A denunciarlo è stato il deputato statale del Gujarat Purnesh Modi, che non è parente del più celebre Narendra ma fa parte del suo stesso partito. La pena è stata sospesa e Gandhi ha chiesto anche la sospensione della condanna, che gli permetterebbe di essere reintegrato nel ruolo di deputato, dopo la destituzione seguita alla sentenza. La richiesta è all’esame dell’Alta corte del Gujarat, la cui attività è attualmente in pausa e riprenderà il 5 giugno. (segue) (Inn)