Roma: vende un Rolex ma incassa soldi falsi, insegue truffatore che lo sperona

- Uno scooter che inseguiva un’auto in via Gallia a Roma ha fatto pensare ai passanti che in corso vi fosse l’aggressione da parte dello scooterista nei confronti dell’automobilista. La realtà era ben diversa e l’ha raccontata lo stesso scooterista ferito per essere stato speronato dall’auto che inseguiva. La vicenda risale a qualche giorno fa, quando il romano, dopo aver concordato su internet la vendita di un prezioso Rolex per 10mila euro, ha incontrato l’acquirente proprio in via Gallia per perfezionare l’operazione. Ha quindi ceduto l’orologio ricevendo in cambio delle banconote che, soltanto dopo i saluti, si è accorto che erano false. E’ quindi salito in sella allo scooter e ha inseguito l’auto del truffatore prima che si dileguasse, ma è stato speronato e, cadendo a terra, è rimasto ferito. Gli agenti del commissariato San Giovanni lo hanno soccorso e, dopo la denuncia, hanno iniziato le indagini.(Rer)