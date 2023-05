Libia: Kuwait ribadisce sostegno a sforzi per preservare unità e sovranità del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kuwait ribadisce "l'assoluto sostegno allo Stato libico e a tutto ciò che serve per preservarne l'unità, la sovranità, la sicurezza e la stabilità e per realizzare le aspirazioni del suo popolo per la pace, lo sviluppo e prosperità". Lo ha riferito il ministero del Paese del Golfo in un comunicato pubblicato dopo l’incontro tra il capo della diplomazia kuwaitana, Salem Abdullah al Jaber, con l’omologa del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Najla el Mangoush. Quest’ultima ha elogiato "i grandi sforzi compiuti dallo Stato del Kuwait per stabilire sicurezza e stabilità in Libia e i suoi sforzi permanenti per portare la pace nella regione". Le due parti hanno discusso, durante l'incontro, degli “aspetti delle consolidate e solide relazioni che legano i due Paesi e i due popoli fratelli, e le modalità per svilupparle in vari campi". I ministri hanno anche discusso anche degli ultimi sviluppi a livello regionale e internazionale, passando in rassegna la situazione sulla scena libica e i continui sforzi compiuti per rafforzare l'auspicato processo politico.(Lit)