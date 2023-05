Maltempo: Zaia, il Veneto è a fianco dell'Emilia Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Arrivano testimonianze e immagini tragiche dall'Emilia Romagna. Città e paesi sono invasi dall'acqua, tante persone hanno bisogno di aiuto. La macchina della Protezione Civile sta operando a pieno regime: sono attivi sul posto anche 100 volontari della nostra Protezione Civile e numerosi funzionari regionali, oltre a tantissimi Vigili del fuoco dai Comandi del Veneto". Lo rende noto tramite i canali social Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. "Ieri sera sono partiti per l'Emilia Romagna 55 nostri volontari di Pc. Nella notte si sono aggiunte ulteriori 5 squadre venete e questa mattina abbiamo rafforzato l'impegno con ulteriori 2 squadre – aggiunge -. Sono in contatto con i colleghi dell'Emilia Romagna e con la Protezione Civile Nazionale per seguire l'evolversi, in queste ore, dell'emergenza. Il Veneto è al fianco dell'Emilia Romagna, siamo con voi!" conclude il presidente veneto. (Rev)