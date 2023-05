Sudan: delegato Cina all’Onu, necessario attendere con pazienza transizione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale “dovrebbe trarre insegnamento dalla situazione in Sudan, mantenere un adeguato livello di pazienza con la transizione politica in certi Paesi, incrementare il sostegno e salvaguardare la complessiva stabilità regionale”. Durante una riunione tenuta ieri dal Consiglio di sicurezza, il vice rappresentante permanente di Pechino alle Nazioni Unite, Dai Bing, ha esaminato gli ultimi sviluppi nel Continente africano, che richiedono una maggior attenzione da parte della comunità internazionale. Il diplomatico cinese si è soffermato soprattutto sulla situazione nella regione del Sahel, che “deve affrontare molteplici sfide, tra cui il terrorismo, la crisi umanitaria, la riduzione della povertà, lo sviluppo e il cambiamento climatico”. “La comunità internazionale - ha dunque aggiunto - dovrebbe rispettare la sovranità degli Stati regionali ed offrire un costruttivo sostegno per approfondire la cooperazione locale”. (Cip)