Migranti: Papa, li lasciamo morire nel Mediterraneo

- Papa Francesco, continuando il ciclo di catechesi "La passione per l'evangelizzazione: lo zelo apostolico del credente", ha incentrato la meditazione dell'udienza generale di oggi sulla figura di San Francesco Saverio. Parlando del Santo, il Pontefice ha ricordato che "i viaggi in nave a quel tempo erano durissimi e pericolosi. Molti morivano in viaggio per naufragi o malattie". Poi, a braccio, ha aggiunto: "Oggi purtroppo muoiono perché li lasciamo morire nel Mediterraneo", ha detto il Papa. (Civ)