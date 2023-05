Taiwan: Kuomintang annuncia candidatura Hou Yu-ih alle presidenziali del 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito conservatore del Kuomintang (Kmt), all’opposizione a Taiwan, ha formalizzato la scelta del sindaco di Nuova Taipei, Hou Yu-ih, come candidato alle elezioni presidenziali del 2024. La candidatura è stata annunciata oggi dal presidente di partito, Eric Chu, al termine di un incontro del comitato centrale. Il 65enne Hou è stato rieletto sindaco di Nuova Taipei il 26 novembre 2022, e di recente ha chiesto il riconoscimento della Repubblica di Cina, denominazione formale di Taiwan, in risposta alle crescenti tensioni con la Repubblica popolare cinese a guida comunista, che rivendica l’isola come parte inalienabile del territorio nazionale. Hou ha ottenuto anche il sostegno del fondatore del colosso dell’elettronica Foxconn Terry Gou, suo principale contendente alla posizione e potenziale candidato del Kmt alla vicepresidenza, secondo alcune fonti. (Cip)