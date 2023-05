Kenya: recuperati altri 10 cadaveri in fosse comuni, bilancio delle vittime sale a 211

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I soccorritori hanno recuperato i corpi di altre dieci persone rinvenuti in fosse comuni nella foresta di Shakahola, nel sud-est del Kenya, dopo essere state lasciate morire di fame dal pastore Paul Mackenzie, fondatore di una setta nota come Good News International Church. Lo riferisce la stampa keniota, secondo cui il ritrovamento porta a 211 il numero dei corpi recuperati mentre la polizia continua a indagare sulle morti. Altri tre membri della setta sono stati salvati dopo essere stati ritrovati in condizioni critiche e sono stati portati in ospedale per la stabilizzazione. Restano attualmente 610 le persone che risultano ancora disperse. Le autopsie effettuate sui corpi delle vittime - per lo più bambini - rinvenuti alla fine di aprile in fosse comuni hanno escluso il prelievo di organi. È quanto riferito alla stampa dai patologi del governo, i quali hanno affermato che alcune delle vittime sono morte di fame, strangolamento e soffocamento. Le vittime erano seguaci del pastore Paul Mackenzie, fondatore di una setta nota come Good News International Church, il quale le avrebbe incoraggiate a digiunare fino alla morte per "andare in paradiso". Mackenzie è stato arrestato e si trova attualmente in custodia di polizia in attesa di ulteriori indagini. La Croce Rossa keniota ha affermato che 360 persone sono state dichiarate disperse, mentre le autorità affermano che almeno altre 60 sono state salvate vive. Il presidente William Ruto ha formato una commissione d'inchiesta per indagare sulla morte dei seguaci del santone. (Res)