Taiwan: vicepresidente Lai, nessuna intenzione di presentare dichiarazione d’indipendenza

- Lai Ching-te, vicepresidente di Taiwan e candidato del Partito progressista democratico (Ppd) per le presidenziali del 2024, ha pronunciato ieri un discorso presso l’Università nazionale di Chengchi, in cui ha chiarito la sua posizione sul rapporto con la Cina. Il vicepresidente, che si è sempre definito “un lavoratore per l’indipendenza taiwanese”, ha affermato che in caso di vittoria non presenterà a Pechino una formale dichiarazione d’indipendenza, dal momento che “è un fatto implicito che Taiwan non è parte della Repubblica popolare cinese”. Un simile atto potrebbe infatti esacerbare ulteriormente le tensioni nello Stretto, già teatro di quotidiane sortite aeree e militari delle forze armate cinesi, ha aggiunto. Lai non ha inoltre escluso totalmente una collaborazione con le controparti a Pechino, allo scopo di perseguire sviluppo e comprensione reciproca: “Credo che Taiwan debba discutere la cooperazione con la Cina sulla base dell'obiettivo di migliorare il benessere della popolazione su entrambi i lati dello Stretto”, ha dichiarato durante la riunione del consiglio studentesco dell’ateneo. (Cip)