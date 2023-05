Legge elettorale: Mulè (FI), favorevole a modificarla per Comuni sopra 15 mila abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"I vent’anni dell’Agenzia Nova rappresentano un traguardo che onora il giornalismo e chi ha creduto in questa missione di informazione" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- "Consentire di evitare che al secondo turno ci sia, non dico un'accozzaglia, ma che si prenda tutto, si imbarchi tutto per arrivare. La proposta non solo mi convince, ma penso sia nella direzione del patto di lealtà che bisogna fare con gli elettori". Lo ha detto ad "Agorà" su Rai3, Giorgio Mulè, parlamentare di Forza Italia, parlando della proposta di modifica della legge elettorale nei Comuni sopra i 15 mila abitanti. "Tutti dentro, imbarco tutti non va neanche bene. Perché significa mettere un'ipoteca sulla credibilità di chi si presenta agli elettori", ha spiegato. (Rin)